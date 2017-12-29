Рейсовый автобус попал в ДТП с грузовиком на востоке Москвы
В Москве в ДТП попали рейсовый автобус и грузовик. В итоге аварии пострадал водитель, отмечается в пресс-центре УГИБДД по столице.
«На улице Юных Ленинцев произошло столкновение рейсового автобуса маршрута №13 с грузовиком марки Hyundai. В ДТП пострадал водитель грузовика», - сообщают СМИ со ссылкой на собственный источник.
К месту аварии прибыли работники полиции. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
«На улице Юных Ленинцев произошло столкновение рейсового автобуса маршрута №13 с грузовиком марки Hyundai. В ДТП пострадал водитель грузовика», - сообщают СМИ со ссылкой на собственный источник.
К месту аварии прибыли работники полиции. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
Автор: Валерий Антонов