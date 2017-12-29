В МЧС опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве
Представители ГУ МЧС по Москве опровергли сведения по поводу погибших в результате ДТП на остановке в Москве. По предварительным данным, на этот момент имеется информация только об одном пострадавшем.
«Мы опровергаем данные сведения, так как на самом деле в происшествии пострадал один человек. О погибших речи не идет. В настоящее время на месте работают правоохранители, выясняющие более точные сведения об аварии», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Москве.
По информации от местной прессы, в результате масштабной аварии на Сходненской улице погибли два человека. Сведения об этом также не подтвердили в правоохранительных органах. В ходе аварии водитель легкового автомобиля свернул в сторону, ввиду чего протаранил автобусную остановку.
«Мы опровергаем данные сведения, так как на самом деле в происшествии пострадал один человек. О погибших речи не идет. В настоящее время на месте работают правоохранители, выясняющие более точные сведения об аварии», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Москве.
По информации от местной прессы, в результате масштабной аварии на Сходненской улице погибли два человека. Сведения об этом также не подтвердили в правоохранительных органах. В ходе аварии водитель легкового автомобиля свернул в сторону, ввиду чего протаранил автобусную остановку.
Автор: Махов Артем