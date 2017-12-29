СМИ: В Ираке отмечено масштабное наступление боевиков ИГИЛ
На территории Ирака отмечено масштабное наступление со стороны боевиков запрещенной в России на уровне закона группировки ИГИЛ. Соответствующими сведениями делятся следящие за событиями массмедиа, ссылаясь при этом на источники в курдском ополчении.
Согласно имеющимся данным, в ходе контратаки представителям группировки ИГИЛ удалось занять территорию ряда населенных пунктов вблизи размещенных в Ираке городов Киркук и Хавиджа. Кроме того, исламисты продолжают активно нападать на отряды местной курдской самообороны, и соответствующие сражения между сторонами развернулись недалеко от Киркука и Туз Хурмату. Некоторые источники делятся сведениями об активности ИГ к югу от расположенного в 125 км от Багдада города Самарра.
Пока имеется информация о по меньшей мере 70 погибших, а также получивших ранения гражданах, но она все еще проверяется.
Ранее также предоставлялись сведения о том, что военнослужащим удалось задержать лидера ИГИЛ аль-Багдади, который временно находился в пределах американской военной базы в Сирии.
Согласно имеющимся данным, в ходе контратаки представителям группировки ИГИЛ удалось занять территорию ряда населенных пунктов вблизи размещенных в Ираке городов Киркук и Хавиджа. Кроме того, исламисты продолжают активно нападать на отряды местной курдской самообороны, и соответствующие сражения между сторонами развернулись недалеко от Киркука и Туз Хурмату. Некоторые источники делятся сведениями об активности ИГ к югу от расположенного в 125 км от Багдада города Самарра.
Пока имеется информация о по меньшей мере 70 погибших, а также получивших ранения гражданах, но она все еще проверяется.
Ранее также предоставлялись сведения о том, что военнослужащим удалось задержать лидера ИГИЛ аль-Багдади, который временно находился в пределах американской военной базы в Сирии.
Автор: Марина Вебер