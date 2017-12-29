Qualcomm выпустит новые чипсеты Snapdragon 670, 640 и 460 в 2018 году
Qualcomm выпустит новые чипсеты модели Snapdragon 670, 460 и 640 в следующем году, хотя 636 модель еще не использована ни в одном из вышедших на рынок смартфонов. О планах американской компании сообщили профильные сетевые издания.
Первые слухи о Snapdragon в версиии 670 появились квартал назад, поэтому нельзя назвать его совсем новым. Тем не менее, он получит 10-мм чип из золотых ядер от Kryo 360, созданных на базе Cortex-А75 (2 Ггц), и серебряных ядер типа Kryo 385 (A55, 1,6 ГГц). За качество графики отвечает Adreno 620, за изображение - Spectra 260 ISP, за скорость - модем X12.
Snapdragon 640 построен на золотых и серебряных ядрах вида Kryo 360 с частой на 1,55 и 2,15 ГГц. За графику и качество картинки в этой модели отвечает Adreno 610. Остальные функции заимствованы у SDM670.
SDM460 создан из ядер Kryo 360 с частотой в 1,4 и 1,8 ГГц. За графику и изображения отвечают Adreno 605 и Spectra 240 ISP, за скорость - модем X12 LTE.
Первые слухи о Snapdragon в версиии 670 появились квартал назад, поэтому нельзя назвать его совсем новым. Тем не менее, он получит 10-мм чип из золотых ядер от Kryo 360, созданных на базе Cortex-А75 (2 Ггц), и серебряных ядер типа Kryo 385 (A55, 1,6 ГГц). За качество графики отвечает Adreno 620, за изображение - Spectra 260 ISP, за скорость - модем X12.
Snapdragon 640 построен на золотых и серебряных ядрах вида Kryo 360 с частой на 1,55 и 2,15 ГГц. За графику и качество картинки в этой модели отвечает Adreno 610. Остальные функции заимствованы у SDM670.
SDM460 создан из ядер Kryo 360 с частотой в 1,4 и 1,8 ГГц. За графику и изображения отвечают Adreno 605 и Spectra 240 ISP, за скорость - модем X12 LTE.
Автор: Джанабилова Татьяна П