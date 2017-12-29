В Москве рядом с переходами метро начали размещать заграждения
В Москве у переходов станции «Славянский бульвар» около метрополитена стали размещать заграждения. В один из них въехал пассажирский автобус, вследствие чего погибли 4 человека.
Как отмечают СМИ, вдоль Кутузовского проспекта расположили защитные «деревянные короба», ниже которых можно увидеть бетонные блоки. Аналогичные конструкции появились рядом с метростанциями «Выхино» и «Калужская». В соответствии со словами очевидцев, блоки имеются у станций «Алтуфьево», «Тушинская», а также «Рязанский проспект».
Как отмечают СМИ, вдоль Кутузовского проспекта расположили защитные «деревянные короба», ниже которых можно увидеть бетонные блоки. Аналогичные конструкции появились рядом с метростанциями «Выхино» и «Калужская». В соответствии со словами очевидцев, блоки имеются у станций «Алтуфьево», «Тушинская», а также «Рязанский проспект».
Автор: Валерий Антонов