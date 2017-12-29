Влад Кадони показал ужасающую площадку проекта "Дом-2"
Влад Кадони показал ужасающую площадку скандального проекта "Дом-2". Соответствующий пост ведущий разместил в микроблоге Instagram.
На фото попали несколько домиков и часть территории с величавыми деревьями. В момент, когда был сделан снимок, опустился густой туман, добавляя в общую картину некую таинственность. В комментарии к посту Кадони написал: "Без стакана здесь сложно разобраться. Вроде похоже на съемочную площадку, а вроде - на фильм ужасов".
Пользователи, просмотрев пост, поддержали мысли Кадони. Многие согласны, что смотрится местность зловеще.
Ранее Кадони предсказал исчезновение США.
На фото попали несколько домиков и часть территории с величавыми деревьями. В момент, когда был сделан снимок, опустился густой туман, добавляя в общую картину некую таинственность. В комментарии к посту Кадони написал: "Без стакана здесь сложно разобраться. Вроде похоже на съемочную площадку, а вроде - на фильм ужасов".
Пользователи, просмотрев пост, поддержали мысли Кадони. Многие согласны, что смотрится местность зловеще.
Ранее Кадони предсказал исчезновение США.
Автор: Джанабилова Татьяна П