В Петербурге задержан изнасиловавший 14-летнюю школьницу мигрант
На территории Санкт-Петербурга правоохранителями задержан 24-летний мигрант, которого подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. О происшествии сообщают в пресс-службе УМВД по Ленобласти.
Согласно имеющимся сведениям, вышеупомянутое происшествие отмечено на территории Санкт-Петербурга еще 14 декабря. Предварительно, злоумышленник напал на жертву в подъезде одного из жилых домов, размещенных в Кировском районе города. После надругательства подозреваемый скрылся, а 14-летняя жертва решилась признаться в произошедшем только через пять дней непосредственно после случившегося.
В полицию Петербурга обратились родители семиклассницы, рассказав о том, что их дочь стала жертвой насильника. По подозрению в развращении несовершеннолетней задержан 24-летний уроженец Узбекистана. Имеются сведения, что на жизнь предполагаемый злоумышленник зарабатывал расклейкой объявлений. Сейчас по факту случившегося проводится расследование, также возбуждено соответствующее уголовное делопроизводство.
Согласно имеющимся сведениям, вышеупомянутое происшествие отмечено на территории Санкт-Петербурга еще 14 декабря. Предварительно, злоумышленник напал на жертву в подъезде одного из жилых домов, размещенных в Кировском районе города. После надругательства подозреваемый скрылся, а 14-летняя жертва решилась признаться в произошедшем только через пять дней непосредственно после случившегося.
В полицию Петербурга обратились родители семиклассницы, рассказав о том, что их дочь стала жертвой насильника. По подозрению в развращении несовершеннолетней задержан 24-летний уроженец Узбекистана. Имеются сведения, что на жизнь предполагаемый злоумышленник зарабатывал расклейкой объявлений. Сейчас по факту случившегося проводится расследование, также возбуждено соответствующее уголовное делопроизводство.
Автор: Марина Вебер