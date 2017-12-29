Заблудившегося и замерзающего россиянина спасли в Казахстане
В Казахстане спасатели нашли заблудившегося и замерзшего россиянина. По информации от пресс-центра областного департамента по ЧС, в настоящее время мужчина находится в больнице и получает помощь медиков.
Обнаружить мужчину удаль в Восточно-Казахстанской области. По его словам, он случайно сбился с дороги и не смог доехать до ближайшей заправочной станции. На протяжении нескольких дней он находился в автомобиле, однако у него в итоге сел аккумулятор. Для того чтобы согреться, мужчина начал палить покрышки.
Отмечается, что 57-летнего гражданина РФ начали искать по просьбе его родных, обратившихся в полицию. Мужчина рассказал, что ехал в Усть-Каменогорск, однако решил сократить путь и съехать с трассы на грунтовую дорогу. По словам одного из участников спасательной бригады, россиянин застрял всего в нескольких километрах от заправочной станции.
«У мужчины сел мобильный телефон, однако зарядить его не было возможности, так как аккумулятор он использовал для работы печи. Также он грелся от двигателя, однако бензин кончился через несколько часов», - рассказали спасатели. Точные сведения о состоянии здоровья мужчины пока обнародованы не были.
Обнаружить мужчину удаль в Восточно-Казахстанской области. По его словам, он случайно сбился с дороги и не смог доехать до ближайшей заправочной станции. На протяжении нескольких дней он находился в автомобиле, однако у него в итоге сел аккумулятор. Для того чтобы согреться, мужчина начал палить покрышки.
Отмечается, что 57-летнего гражданина РФ начали искать по просьбе его родных, обратившихся в полицию. Мужчина рассказал, что ехал в Усть-Каменогорск, однако решил сократить путь и съехать с трассы на грунтовую дорогу. По словам одного из участников спасательной бригады, россиянин застрял всего в нескольких километрах от заправочной станции.
«У мужчины сел мобильный телефон, однако зарядить его не было возможности, так как аккумулятор он использовал для работы печи. Также он грелся от двигателя, однако бензин кончился через несколько часов», - рассказали спасатели. Точные сведения о состоянии здоровья мужчины пока обнародованы не были.
Автор: Махов Артем