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exclusive / Общество

Итальянцы выиграли суд у Apple по делу о джинсах Steve Jobs
Итальянцы выиграли суд у Apple по делу о джинсах Steve Jobs. Теперь братья-близнецы могут выпускать свои товары под знаменитым на весь мир брендом.

Итальянцы выиграли суд у Apple по делу о джинсах Steve Jobs


После смерти Стива Джобса появилось много стартапов, пытающихся сорвать куш на его имени. Судебный процесс итальянских предпринимателей затянулся на пять лет.

Получив большой опыт, работая на разные компании, братья решили выпускать свою линию джинсов и аксессуаров под брендом Steve Jobs. Apple планы модельеров не понравились, начались прения сторон по поводу логотипа, на котором у буквы J "обкусана" одна сторона. Суд изучил материалы дела и не нашел признаков плагиата.

Сейчас бизнесмены производят сумки, футболки и рубашки, планируя в будущем заняться выпуском гаджетов.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:45
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