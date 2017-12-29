Гламурный полицейский из Петербурга сообщил подписчикам Instagram об увольнении
Молодой следователь из Петербурга и звезда Instagram, прозванный за свои внешние данные «гламурным полицейским», сообщил поклонникам о своём увольнении из правоохранительных органов. Роман Карплюк надеется реализовать себя в иных сферах деятельности.
О каких именно жизненных занятиях идёт речь, полицейский с модельной внешностью не уточнил, оставив подписчиков Instagram, которых у него насчитывается почти 150 тысяч, в недоумении. «Сегодня я покинул ряды правоохранительных органов, так как истёк срок контракта. Я решил выбрать другой путь и реализовывать себя в иных направлениях. Полный идей и амбиций, я следую дальше!» - такое сообщение с загадкой оставил возле очередной фотопубликации Роман Карплюк.
Гламурного полицейского заметила не только женская часть соцсети Instagram: Иван Ургант посвятил ему один из сюжетов своего вечернего юмористического шоу. Так, телеведущий в шутку предложил Роману Карплюку возглавить рубрику «Ночной патруль», однако заявив при этом, что внешний вид правоохранителя из Петербурга является «плевком в сторону Дукалиса, Мухомора и Казановы».
Ранее сообщалось о 72-летнем моднике, удивляющим жителей города Хабаровск.
О каких именно жизненных занятиях идёт речь, полицейский с модельной внешностью не уточнил, оставив подписчиков Instagram, которых у него насчитывается почти 150 тысяч, в недоумении. «Сегодня я покинул ряды правоохранительных органов, так как истёк срок контракта. Я решил выбрать другой путь и реализовывать себя в иных направлениях. Полный идей и амбиций, я следую дальше!» - такое сообщение с загадкой оставил возле очередной фотопубликации Роман Карплюк.
Гламурного полицейского заметила не только женская часть соцсети Instagram: Иван Ургант посвятил ему один из сюжетов своего вечернего юмористического шоу. Так, телеведущий в шутку предложил Роману Карплюку возглавить рубрику «Ночной патруль», однако заявив при этом, что внешний вид правоохранителя из Петербурга является «плевком в сторону Дукалиса, Мухомора и Казановы».
Ранее сообщалось о 72-летнем моднике, удивляющим жителей города Хабаровск.
Автор: Воробьева Алина