В январе 2018 года ученые ожидают увидеть космический взрыв в созвездии Лебедя
Ученые сообщили, что в январе 2018 года может произойти крупный взрыв в космическом пространстве. Причиной этого станет столкновение пульсара и гигантской звезды в созвездии Лебедя.
В соответствии со словами астрономов, встреча этих объектов приведет к выбросу огромного количества энергии. Диаметр пульсара составляет всего 20 км, однако его масса больше, чем у Солнца в 2 раза. Ему предстоит столкнуться со звездой, масса которой в 15 раз больше и в 10 тысяч раз ярче.
Огромная звезда была окружена более плотным облаком плазмы, пройдя сквозь которое, пульсар вызвал взрыв. Бинарная ассоциация в созвездии Лебедя OB2 удалена от Земли на 5 тысяч световых лет.
В соответствии со словами астрономов, встреча этих объектов приведет к выбросу огромного количества энергии. Диаметр пульсара составляет всего 20 км, однако его масса больше, чем у Солнца в 2 раза. Ему предстоит столкнуться со звездой, масса которой в 15 раз больше и в 10 тысяч раз ярче.
Огромная звезда была окружена более плотным облаком плазмы, пройдя сквозь которое, пульсар вызвал взрыв. Бинарная ассоциация в созвездии Лебедя OB2 удалена от Земли на 5 тысяч световых лет.
Автор: Валерий Антонов