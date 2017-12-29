Шурыгина и другие: Эксперты назвали главные YouTube-события 2017 года
Уходящий 2017 год оказался достаточно насыщенным, и многое из происходящего впоследствии попадало в тренды YouTube. Эксперты рассказали о наиболее громких событиях этого года, куда также попали Диана Шурыгина и Дружко.
Так, в течение нескольких месяцев YouTube, как и ряд российских соцсетей, были наполнены упоминаниями о Диане Шурыгиной и выпусками шоу “Пусть говорят” с ее участием, но феномен популярности девушки оказался кратковременным. “Набить” аудиторию за счет вышеупомянутого скандала успел блогер Николай Соболев, который выгодно для себя обыграл ситуацию с уроженкой Ульяновска. Также феноменом этого года эксперты называют “Дружко-шоу”, чьи выпуски набирали до 15 млн просмотров, а число подписчиков всего за несколько дней выросло до миллиона. Впрочем, как и в случае с Шурыгиной, ажиотаж не длился долго, и число кликов в YouTube у него начало заметно сокращаться.
Выделили специалисты и стремительно ворвавшегося в видеохостинг Юрия Дудя, чьи видео до сих пор смотрят с интересом, а канал насчитывает несколько миллионов подписчиков даже несмотря на то, что ему меньше года. Неожиданным трендом оказался “дисс”, не менее привлекающим внимание также стал “Версус”, чья популярность в 2018 может вырасти.
Так, в течение нескольких месяцев YouTube, как и ряд российских соцсетей, были наполнены упоминаниями о Диане Шурыгиной и выпусками шоу “Пусть говорят” с ее участием, но феномен популярности девушки оказался кратковременным. “Набить” аудиторию за счет вышеупомянутого скандала успел блогер Николай Соболев, который выгодно для себя обыграл ситуацию с уроженкой Ульяновска. Также феноменом этого года эксперты называют “Дружко-шоу”, чьи выпуски набирали до 15 млн просмотров, а число подписчиков всего за несколько дней выросло до миллиона. Впрочем, как и в случае с Шурыгиной, ажиотаж не длился долго, и число кликов в YouTube у него начало заметно сокращаться.
Выделили специалисты и стремительно ворвавшегося в видеохостинг Юрия Дудя, чьи видео до сих пор смотрят с интересом, а канал насчитывает несколько миллионов подписчиков даже несмотря на то, что ему меньше года. Неожиданным трендом оказался “дисс”, не менее привлекающим внимание также стал “Версус”, чья популярность в 2018 может вырасти.
Автор: Марина Вебер