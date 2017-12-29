Уфологи нашли "Тысячелетнего сокола" на Луне
Уфологи из США обнаружили странный объект в кратере на Луне. По информации от специалистов, предмет визуально очень похож на «Тысячелетнего сокола» из «Звездных войн».
В начале текущего года аналогичный объект был найден на Марсе. Тогда уфологи заявили, что он представляет собой космический корабль, потерпевший крушение и упавший в кратер. Кроме того, объект имел достаточно большие размеры и прямые линии.
«Конструкция выглядит так, как будто ее создали тысячи лет назад, так как на ней имеются многовековые отметины от ветров и влаги. Визуально его можно сравнить с комическим кораблем, упавшим в кратер по неизвестным причинам», - рассказал американский уфолог Скотт Уоринг. По его словам, оба объекта могут быть кораблями одной расы, проводящей разведку Солнечной системы.
В начале текущего года аналогичный объект был найден на Марсе. Тогда уфологи заявили, что он представляет собой космический корабль, потерпевший крушение и упавший в кратер. Кроме того, объект имел достаточно большие размеры и прямые линии.
«Конструкция выглядит так, как будто ее создали тысячи лет назад, так как на ней имеются многовековые отметины от ветров и влаги. Визуально его можно сравнить с комическим кораблем, упавшим в кратер по неизвестным причинам», - рассказал американский уфолог Скотт Уоринг. По его словам, оба объекта могут быть кораблями одной расы, проводящей разведку Солнечной системы.
Автор: Махов Артем