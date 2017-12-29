В Москве 50 рейсов не могут вылететь из аэропортов
В Москве 50 рейсов не могут вылететь из трех аэропортов. Сведения основаны на данных популярного приложения «Яндекс. Расписание».
Согласно предоставленной информации, к 11:00 времени Москвы 9 самолетов не смогли покинуть Шереметьево, 17 – Внуково, 24 – Домодедово. Еще три рейса из Домодедово были отменены. Причиной послужили плохие погодные условия. Пока не известно, когда возобновится авиасообщение.
Согласно предоставленной информации, к 11:00 времени Москвы 9 самолетов не смогли покинуть Шереметьево, 17 – Внуково, 24 – Домодедово. Еще три рейса из Домодедово были отменены. Причиной послужили плохие погодные условия. Пока не известно, когда возобновится авиасообщение.
Автор: Джанабилова Татьяна П