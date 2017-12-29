Певец Юрий Лоза боится потерять популярность из-за Ольги Бузовой
Певец Юрий Лоза боится потерять популярность из-за Ольги Бузовой, которая затмила его талант, мелькая на отечественных телевизионных каналах. Артист рассказал о своих тревогах корреспондентам.
В советское время Лоза «купался» в лучах славы. Сейчас на сцене большая конкуренция и другие приоритеты. Телевизионные продюсеры раскручивают блондинок, типа Бузовой, забывая показать настоящие хиты. Артист огорчен, что за 13 лет его песня «Прошел год» ни разу не попала в эфир.
«Этот год я не могу назвать удачным. Мне нечего праздновать, поскольку на телевидении я не востребован. Новый год проведу на Поклонной горе вместе с супругой», - рассказал Лоза.
Ранее Лоза обругал Панайотова.
В советское время Лоза «купался» в лучах славы. Сейчас на сцене большая конкуренция и другие приоритеты. Телевизионные продюсеры раскручивают блондинок, типа Бузовой, забывая показать настоящие хиты. Артист огорчен, что за 13 лет его песня «Прошел год» ни разу не попала в эфир.
«Этот год я не могу назвать удачным. Мне нечего праздновать, поскольку на телевидении я не востребован. Новый год проведу на Поклонной горе вместе с супругой», - рассказал Лоза.
Ранее Лоза обругал Панайотова.
Автор: Джанабилова Татьяна П