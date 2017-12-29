В Турции 2 человека погибли при ДТП с автобусом
В Турции 2 человека скончались и 20 пострадали при ДТП с участием автобуса. Как отмечается в сообщении местных СМИ, инцидент случился сегодня на трассе Анкара–Стамбул неподалеку от населенного пункта Джанкуртаран.
Пострадавшие в этой аварии были экстренно отправлены в больницы Болу и Анкары. В соответствии с невыясненными на текущий момент причинами, водитель не сумел справиться с управлением автобусом, что привело к опрокидыванию пассажирского транспортного средства.
Пострадавшие в этой аварии были экстренно отправлены в больницы Болу и Анкары. В соответствии с невыясненными на текущий момент причинами, водитель не сумел справиться с управлением автобусом, что привело к опрокидыванию пассажирского транспортного средства.
Автор: Валерий Антонов