В 2018 году футболист Понтус Вернблум пожелал стать сдержаннее
Понтус Вернблум, которого СМИ называют одним из самых грубых футболистов России, пожелал в 2018 году стать немного сдержаннее. После этого выступающий за ЦСКА игрок разломал стенд.
Накануне на странице московского клуба ЦСКА в Twitter появилось забавное видео с участием Понтуса Вернблума. В начале ролика футболист подходит к стенду, где уже висит множество пожеланий, оставленных другими игроками. Он несколько раз пытается посредством скрепки прикрепить туда и свое желание на грядущий 2018 год, в частности, спортсмен надеется стать несколько сдержаннее, ведь он славится своим вспыльчивым характером и грубостью на поле.
Однако его попытки оказываются не слишком удачными, поскольку сперва падает бумага, а затем гнется скрепка. Тогда Вернблум пытается прибить пожелание посредством гвоздя и молотка, но выходит из себя и полностью разносит стенд, на котором держались остальные стикеры. В финале видео футболист ЦСКА с чувством выполненного долга скрывается в неизвестном направлении. Просмотреть ролик уже успели более 6,3 тысяч пользователей.
Накануне на странице московского клуба ЦСКА в Twitter появилось забавное видео с участием Понтуса Вернблума. В начале ролика футболист подходит к стенду, где уже висит множество пожеланий, оставленных другими игроками. Он несколько раз пытается посредством скрепки прикрепить туда и свое желание на грядущий 2018 год, в частности, спортсмен надеется стать несколько сдержаннее, ведь он славится своим вспыльчивым характером и грубостью на поле.
Однако его попытки оказываются не слишком удачными, поскольку сперва падает бумага, а затем гнется скрепка. Тогда Вернблум пытается прибить пожелание посредством гвоздя и молотка, но выходит из себя и полностью разносит стенд, на котором держались остальные стикеры. В финале видео футболист ЦСКА с чувством выполненного долга скрывается в неизвестном направлении. Просмотреть ролик уже успели более 6,3 тысяч пользователей.
Автор: Марина Вебер