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Алла Пугачева снялась для новогоднего шоу в длинном платье
Алла Пугачева снялась в новогоднем шоу в черном длинном платье. В ролике, где она исполнила песню «Я летала», Примадонна появилась на крыше высотки в Москве.

Алла Пугачева снялась для новогоднего шоу в длинном платье


Композиция в исполнении Пугачевой будет звучать в «Новогодней ночи на Первом». По словам Примадонны, в текущем году она решила появиться в непривычном для себя образе. Она специально подобрала для клипа платье, выполненное из атласной ткани, дополненное черной фатой. По ее словам, на такой образ ее натолкнул текст песни, написанной Олегом Влади.

«Песня должна вызывать определенные эмоции, ввиду чего для нее был подобран соответствующий видеоряд. Кроме того, зрители достаточно удивятся, когда увидят меня в довольно печальном образе. Мне самой было очень непривычно, но сам перфоманс получился очень колоритным и интересным», - рассказала Алла Пугачева в интервью после съемок.

Композиция появится в эфире Первого канала в новогоднюю ночь. По словам Пугачевой, ролик также будет выпущен отдельно на ее официальном канале на Youtube. У Примадонны планируется еще один номер с ее супругом Максимом Галкиным, однако о его подробностях пока ничего не известно.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:02
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