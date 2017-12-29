Пользователи Facebook возмущены продажей искусственных пенисов для детей-трансгендеров
Пользователи Facebook возмущены продажей искусственных пенисов для детей-трансгендеров до восьми лет. Сведения предоставлены изданием The Mirror.
Жительница Чикаго заметила, что ее дочери, считающей себя мальчиком, в жизни приходится тяжело. Американка придумала, как помочь своему и чужим детям, и открыла необычный сайт. Искусственные органы помещаются в штаны для создания иллюзии обмана. В ассортименте несколько цветов: карамель, фундук, кешью.
Для девочек предпринимательница предлагает устройства, с помощью которых можно справить нужду стоя. Девайс удобен и может носиться целый день.
Пользователи шокированы поведением женщины и матери и не понимают, как у ребенка может появиться желание ходить в туалет другим способом.
Жительница Чикаго заметила, что ее дочери, считающей себя мальчиком, в жизни приходится тяжело. Американка придумала, как помочь своему и чужим детям, и открыла необычный сайт. Искусственные органы помещаются в штаны для создания иллюзии обмана. В ассортименте несколько цветов: карамель, фундук, кешью.
Для девочек предпринимательница предлагает устройства, с помощью которых можно справить нужду стоя. Девайс удобен и может носиться целый день.
Пользователи шокированы поведением женщины и матери и не понимают, как у ребенка может появиться желание ходить в туалет другим способом.
Автор: Джанабилова Татьяна П