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При ДТП с автобусом под Москвой погиб человек
На территории Московской области отмечено ДТП с участием такси и рейсового автобуса. В результате аварии под Москвой, по данным отечественных массмедиа, скончался один человек, также имеются пострадавшие.

При ДТП с автобусом под Москвой погиб человек


Согласно имеющимся сведениям, отмечен вышеупомянутый инцидент вечером прошлого четверга, на трассе в пределах Комсомольской улицы. Предварительно, на проезжей части не смогли разминуться рейсовый автобус и авто службы такси. Легковушка в значительной мере пострадала, поскольку удар пришелся как раз на ту сторону, где находился водитель. Какого рода повреждения получил рейсовый автобус, к настоящему времени неизвестно.

Источники уточняют, что в результате указанного ДТП погибла женщина-пассажир, находившаяся в салоне такси. Кроме того, еще одна пассажир легковушки получил травмы, и ей потребовалась госпитализация, а среди находившихся в салоне автобуса никто в значительной мере не пострадал. Сейчас в обстоятельствах дорожного происшествия разбираются представители органов правопорядка, может приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:28
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