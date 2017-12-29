При ДТП с автобусом под Москвой погиб человек
На территории Московской области отмечено ДТП с участием такси и рейсового автобуса. В результате аварии под Москвой, по данным отечественных массмедиа, скончался один человек, также имеются пострадавшие.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен вышеупомянутый инцидент вечером прошлого четверга, на трассе в пределах Комсомольской улицы. Предварительно, на проезжей части не смогли разминуться рейсовый автобус и авто службы такси. Легковушка в значительной мере пострадала, поскольку удар пришелся как раз на ту сторону, где находился водитель. Какого рода повреждения получил рейсовый автобус, к настоящему времени неизвестно.
Источники уточняют, что в результате указанного ДТП погибла женщина-пассажир, находившаяся в салоне такси. Кроме того, еще одна пассажир легковушки получил травмы, и ей потребовалась госпитализация, а среди находившихся в салоне автобуса никто в значительной мере не пострадал. Сейчас в обстоятельствах дорожного происшествия разбираются представители органов правопорядка, может приниматься процессуальное решение.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен вышеупомянутый инцидент вечером прошлого четверга, на трассе в пределах Комсомольской улицы. Предварительно, на проезжей части не смогли разминуться рейсовый автобус и авто службы такси. Легковушка в значительной мере пострадала, поскольку удар пришелся как раз на ту сторону, где находился водитель. Какого рода повреждения получил рейсовый автобус, к настоящему времени неизвестно.
Источники уточняют, что в результате указанного ДТП погибла женщина-пассажир, находившаяся в салоне такси. Кроме того, еще одна пассажир легковушки получил травмы, и ей потребовалась госпитализация, а среди находившихся в салоне автобуса никто в значительной мере не пострадал. Сейчас в обстоятельствах дорожного происшествия разбираются представители органов правопорядка, может приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер