Участница «Евровидения» Рита Ора поделилась снимками топлесс в честь Нового года
Участница «Евровидения» Рита Ора опубликовала в Сети откровенные снимки в Instagram. Британская певица показана фото топлесс в преддверии наступления Нового года.
Знаменитость позировала в черных трусиках и солнцезащитных очках. Снимки тут же скопировали зарубежные порталы.
«Вхожу в 2018-й. Да-да, сделала пост с фото своей попы», - отмечает Рита Ора в комментарии.
Певица была участницей конкурса «Евровидение» в 2009-м году от Великобритании. Впоследствии заключила контракт с Roc Nation.
Знаменитость позировала в черных трусиках и солнцезащитных очках. Снимки тут же скопировали зарубежные порталы.
«Вхожу в 2018-й. Да-да, сделала пост с фото своей попы», - отмечает Рита Ора в комментарии.
Певица была участницей конкурса «Евровидение» в 2009-м году от Великобритании. Впоследствии заключила контракт с Roc Nation.
Автор: Валерий Антонов