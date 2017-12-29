Анфиса Чехова сравнила своих "вооруженных" сыновей с Терминатором
40-летняя Анфиса Чехова сравнила своих "вооруженных" сыновей с Терминатором. Соответствующий пост телеведущая разместила в микроблоге Instagram.
Чехова продемонстрировала фанатам снимок, на котором ее сыновья стоят спина к спине с серьезными, можно даже сказать, суровыми выражениями лиц. В руках ребята держат ружье и пистолет. Сцена навевает мысли об известном фильме "Терминатор". На это также указывает комментарий звезды: "Мои маленькие кахетинские "Айл Би Бэк". Именно эту фразу в ленте часто произносит герой.
Пользователи выдвинули свои предположения, назвав детей Чеховой бригадой и героями 90-х. Маме предложили расслабиться, поскольку она под надежной защитой.
Ранее Чехова рассказала, что мерзнет на работе.
Чехова продемонстрировала фанатам снимок, на котором ее сыновья стоят спина к спине с серьезными, можно даже сказать, суровыми выражениями лиц. В руках ребята держат ружье и пистолет. Сцена навевает мысли об известном фильме "Терминатор". На это также указывает комментарий звезды: "Мои маленькие кахетинские "Айл Би Бэк". Именно эту фразу в ленте часто произносит герой.
Пользователи выдвинули свои предположения, назвав детей Чеховой бригадой и героями 90-х. Маме предложили расслабиться, поскольку она под надежной защитой.
Ранее Чехова рассказала, что мерзнет на работе.
Автор: Джанабилова Татьяна П