Ростуризм призывает учитывать активность вулкана Агунг при поездах на Бали
В случае поездки на размещенный в Индонезии остров Бали, представители Ростуризма призывают россиян учитывать активность вулкана Агунг. Соответствующее предупреждение обнародовано на онлайн-портале ведомства.
В сообщении Ростуризма указано, что гражданам России, которые намереваются отправиться на Бали, лучше учитывать тот факт, что сейчас на острове отмечена опасная сейсмологическая обстановка из-за активности вулкана. Аналогичное предостережение касается и тех, кто уже находится в Индонезии. Не менее важным в ведомстве назвали наличие постоянного доступа к местным СМИ, а также следование указаниям властей Бали относительно эвакуации или воздержания от посещения определенных зон.
На территории острова активность Агунга сохраняется, по-прежнему фиксируется высший уровень извержения. В связи с такой ситуацией высока вероятность сбоев в функционировании некоторых местных аэропортов.
Извержения вулкана в пределах Индонезии фиксируются с конца ноября, в связи с чем местные власти организовывали эвакуацию нескольких десятков тысяч граждан.
В сообщении Ростуризма указано, что гражданам России, которые намереваются отправиться на Бали, лучше учитывать тот факт, что сейчас на острове отмечена опасная сейсмологическая обстановка из-за активности вулкана. Аналогичное предостережение касается и тех, кто уже находится в Индонезии. Не менее важным в ведомстве назвали наличие постоянного доступа к местным СМИ, а также следование указаниям властей Бали относительно эвакуации или воздержания от посещения определенных зон.
На территории острова активность Агунга сохраняется, по-прежнему фиксируется высший уровень извержения. В связи с такой ситуацией высока вероятность сбоев в функционировании некоторых местных аэропортов.
Извержения вулкана в пределах Индонезии фиксируются с конца ноября, в связи с чем местные власти организовывали эвакуацию нескольких десятков тысяч граждан.
Автор: Марина Вебер