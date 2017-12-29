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Петербуржец проснулся и обнаружил за столом труп знакомого Владимира
В Санкт-Петербурга мужчина утром обнаружил в своей квартире труп некоего Владимира. По его словам, он познакомился с погибшим днем ранее, однако успел узнать только его имя.

Петербуржец проснулся и обнаружил за столом труп знакомого Владимира


В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что двое мужчин познакомились случайно на улице. В итоге они решили купить спиртное и распить его на квартире одного из них. Затем хозяин квартиры отправился спать, однако на утро нашел труп своего гостя.

Мужчина сразу же вызвал полицию, но так и не смог объяснить, что именно случилось. Петербуржец заявил, что не знает об умершем почти ничего, кроме имени. В настоящее время полиция занимается выяснением обстоятельств, при которых скончался мужчина. Установить личность умершего пока не удалось.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:16
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