Петербуржец проснулся и обнаружил за столом труп знакомого Владимира
В Санкт-Петербурга мужчина утром обнаружил в своей квартире труп некоего Владимира. По его словам, он познакомился с погибшим днем ранее, однако успел узнать только его имя.
В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что двое мужчин познакомились случайно на улице. В итоге они решили купить спиртное и распить его на квартире одного из них. Затем хозяин квартиры отправился спать, однако на утро нашел труп своего гостя.
Мужчина сразу же вызвал полицию, но так и не смог объяснить, что именно случилось. Петербуржец заявил, что не знает об умершем почти ничего, кроме имени. В настоящее время полиция занимается выяснением обстоятельств, при которых скончался мужчина. Установить личность умершего пока не удалось.
В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что двое мужчин познакомились случайно на улице. В итоге они решили купить спиртное и распить его на квартире одного из них. Затем хозяин квартиры отправился спать, однако на утро нашел труп своего гостя.
Мужчина сразу же вызвал полицию, но так и не смог объяснить, что именно случилось. Петербуржец заявил, что не знает об умершем почти ничего, кроме имени. В настоящее время полиция занимается выяснением обстоятельств, при которых скончался мужчина. Установить личность умершего пока не удалось.
Автор: Махов Артем