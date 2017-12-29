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В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуируют посетителей крупных торговых центров
К концу года по Хабаровску, как и в начале осени, снова прокатилась волна телефонных сообщений о минировании крупных зданий. В городе силовики эвакуируют посетителей торговых центров.

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуируют посетителей крупных торговых центров


Неизвестные посредством телефонных звонков уведомили правоохранителей о минировании таких ТЦ, как «Магазины радости», «Южный парк», «Дом одежды», «ЦУМ», «ЭВР». Представители силовых структур Хабаровска в экстренном порядке вывели из указанных зданий посетителей, которые напуганы и разочарованы, так как большинство из них пришло в магазины с целью совершить необходимые покупки к предстоящим новогодним праздникам.

Имеются подозрения, что сообщения о минировании поступали посредством компьютерных программ из-за границы. Как и в предыдущие разы, информацию о заложенных в торговых центрах взрывных устройствах не подтвердили, и людей понемногу начали запускать в здания, которые предварительно проверили кинологи с собаками. В другие ТЦ людей ещё не впускают, там продолжается проверка помещений, потому жители Хабаровска находятся в режиме ожидания.

Интернет заполонили видеозаписи очевидцев, сделанные на местах инцидентов. На одном из них, выложенном на YouTube-канале Todaykhv Video, местная жительница запечатлела момент эвакуации, сообщив при этом, что люди, выведенные из торговых центров в разгар новогоднего ажиотажа, находятся в крайне подавленном состоянии.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 12:52
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