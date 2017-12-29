Из-за тонн мусора на пляже Кута на Бали объявлен режим ЧС
Из-за тонн мусора на пляже Кута на Бали (Индонезия) власти объявили режим ЧС. Сведения о надвигающейся на остров экологической катастрофе появились в издании Daily Mail.
Согласно мировому рейтингу, первое место по количеству прибрежного мусора удерживает Китай. Следом за ним идет Индонезия, ежегодно производящая почти 1,3 млн тонн отходов.
В сезон муссонов к берегам Бали прибило аномальное количество мусора, с которым боролись 35 грузовиков и 700 нанятых работников. Каждый день транспортные средства вывозят порядка ста тонн отходов, разбросанных по пляжам Семиньяк, Кута, Джимбаран.
Пластиковые отходы уничтожают экологию и вредят здоровью, попадая в организм человека с морепродуктами. К 2025 году, по прогнозу ученых, объем мусора вырастет на 70%.
Согласно мировому рейтингу, первое место по количеству прибрежного мусора удерживает Китай. Следом за ним идет Индонезия, ежегодно производящая почти 1,3 млн тонн отходов.
В сезон муссонов к берегам Бали прибило аномальное количество мусора, с которым боролись 35 грузовиков и 700 нанятых работников. Каждый день транспортные средства вывозят порядка ста тонн отходов, разбросанных по пляжам Семиньяк, Кута, Джимбаран.
Пластиковые отходы уничтожают экологию и вредят здоровью, попадая в организм человека с морепродуктами. К 2025 году, по прогнозу ученых, объем мусора вырастет на 70%.
Автор: Джанабилова Татьяна П