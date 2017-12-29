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Из-за тонн мусора на пляже Кута на Бали объявлен режим ЧС
Из-за тонн мусора на пляже Кута на Бали (Индонезия) власти объявили режим ЧС. Сведения о надвигающейся на остров экологической катастрофе появились в издании Daily Mail.

Из-за тонн мусора на пляже Кута на Бали объявлен режим ЧС


Согласно мировому рейтингу, первое место по количеству прибрежного мусора удерживает Китай. Следом за ним идет Индонезия, ежегодно производящая почти 1,3 млн тонн отходов.

В сезон муссонов к берегам Бали прибило аномальное количество мусора, с которым боролись 35 грузовиков и 700 нанятых работников. Каждый день транспортные средства вывозят порядка ста тонн отходов, разбросанных по пляжам Семиньяк, Кута, Джимбаран.

Пластиковые отходы уничтожают экологию и вредят здоровью, попадая в организм человека с морепродуктами. К 2025 году, по прогнозу ученых, объем мусора вырастет на 70%.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:04
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