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Уфимка нашла под елкой в собственной квартире неизвестного мужчину
Уфимка нашла под ёлкой незнакомого мужчину. Она сообщила журналистами, что увидела чужого человека после выхода из душа в новой квартире, куда не так давно переехала вместе с супругом и сыном 8 лет.

Уфимка нашла под елкой в собственной квартире неизвестного мужчину


Отмечается, что 25 декабря мужчина отправился на работу, а женщина забыла закрыть дверь, когда стала собирать сына в школу. Испуганный ребенок затем сообщил ей, что в квартире появился неизвестный дядя. Уфимка увидела на полу незнакомца, который завернулся в одеяло и крепко спал.

«Я была в ужасе, не могла поверить, что подобное случилось в собственном доме. Вначале посчитала, что муж вернулся и улегся спасть, однако торчавшая макушка принадлежала точно не ему. Затем посчитала, что это вор, уснувший на месте преступления. О подобных случаях нередко рассказывают», - будить при помощи воды, как в фильме «Ирония судьбы» женщина не решилась, опасаясь, что мужчина окажется агрессивным.

Телефон оказался разряжен. В итоге вместе с ребенком хозяйка заперлась в ванной и стала заряжать устройство, после чего позвонила супругу. Когда они услышали щелчок двери, посчитали, что вернулся глава семейства, однако выяснилось, что это проснулся незнакомец и стал осматривать квартиру. В итоге он отправился в гостиную, разложил там матрас у ёлки, сложил свои вещи и стал спать. Прибывший домой супруг испуганной уфимки попытался выяснить личность неизвестного, но тот лишь мычал. Была вызвана полиция.

В документах молодого человека указывалось, что он студент-медик, учащийся 4 курса. На громкое произнесение фамилии парень отреагировал словами: «А? Я!». После этого он стал понемногу приходить в себя. Пояснить своё появление в чужой квартире задержанный не смог. Впоследствии отправился к выходу и попросил подсказать ему, в какой обуви он пришел.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:58
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