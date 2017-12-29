Анна Седокова приручила взрослого тигра
Анна Седокова приручила взрослого тигра во время съемок программы "Вокруг света во время декрета". Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Седокова продемонстрировала фанатам снимок, на котором запечатлен тигр с прикрытыми глазами. Кажется, что хищник мирно дремлет, пока звезда позирует на камеру, облокотившись на него двумя руками. Улыбка не сходит с лица многодетной мамы, почувствовавшей себя укротительницей.
"Восхитительно", "Это не Таиланд?", "Бедное животное, чем его обкалывают, чтобы успокоить?", Шикарная улыбка и ее обладательница", - писали воодушевленные снимком фолловеры.
Ранее Седокова показала подросшую дочь.
Седокова продемонстрировала фанатам снимок, на котором запечатлен тигр с прикрытыми глазами. Кажется, что хищник мирно дремлет, пока звезда позирует на камеру, облокотившись на него двумя руками. Улыбка не сходит с лица многодетной мамы, почувствовавшей себя укротительницей.
"Восхитительно", "Это не Таиланд?", "Бедное животное, чем его обкалывают, чтобы успокоить?", Шикарная улыбка и ее обладательница", - писали воодушевленные снимком фолловеры.
Ранее Седокова показала подросшую дочь.
Автор: Джанабилова Татьяна П