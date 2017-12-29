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Ученые: Окаменевшие деревья в Антарктиде доказывают существование Великого потопа
Обнаруженные на территории Антарктиды окаменевшие деревья могут служить доказательством того, что Великий потоп имел место в истории. Соответствующее предположение сделано учеными из США, представляющими Университет Висконсин-Милуоки.

Ученые: Окаменевшие деревья в Антарктиде доказывают существование Великого потопа


В прошлом большая часть видов на Земле вымерла, и ученые до сих пор спорят о причинах такой ситуации. Наиболее актуальной остается версия с парниковыми газами вследствие извержения вулканов, когда температура в пределах планеты выросла, за чем последовал процесс окисления океанов. Однако представитель Института ICR Тим Клэр считает, что виной этому мог стать Великий потоп, упоминаемый в Библии. В пользу этого якобы указывают и окаменелые леса Антарктиды, когда в ходе потопа деревья оказались быстро погребены под водой.

Впрочем, есть и те, кто сомневается в том, что найденные представители флоры говорят о библейском событии. В частности, возраст деревьев составляет порядка 280 млн лет, то есть они существовали задолго до тех событий, что описаны на страницах Библии. Предварительно, лес оказался погребен в вулканическом пепле, позволившем ему хорошо сохраниться до клеточного уровня.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:10
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