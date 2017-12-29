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Студентка из Санкт-Петербурга заняла 16-е место в рейтинге красавиц по версии TC Candler
Девушка из Санкт-Петербурга получила 16-е место в перечне наиболее красивых женщин по версии TC Candler. Специалисты составили рейтинг по метрикам соцсетей. Студентка СПбУТУиЭ обошла таких звезд как Натали Портман, Марго Робби, Кира Найтли, Кара Делевинь.

Студентка из Санкт-Петербурга заняла 16-е место в рейтинге красавиц по версии TC Candler


О самой неожиданной участнице рейтинга нет почти никакой информации. Сам список традиционно представляют раз в году с 1990-го. Множество независимых экспертов сферы мод выбирают 100 наиболее красивых женских лиц. Главой самого первого рейтинга была выбрана Мишель Пфайффер. После этого победительницами становились многие суперзвёзды. В конце прошлого десятилетия к расчётам начали добавлять данные из соцсетей.

Нововведение привело к тому, что высокие позиции начали занимать люди, которые достаточно редко появляются на ТВ. Появились победительницы из азиатских стран. Некоторых из лауреаток не видел практически никто из США и Европы.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:50
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