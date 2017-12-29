Студентка из Санкт-Петербурга заняла 16-е место в рейтинге красавиц по версии TC Candler
Девушка из Санкт-Петербурга получила 16-е место в перечне наиболее красивых женщин по версии TC Candler. Специалисты составили рейтинг по метрикам соцсетей. Студентка СПбУТУиЭ обошла таких звезд как Натали Портман, Марго Робби, Кира Найтли, Кара Делевинь.
О самой неожиданной участнице рейтинга нет почти никакой информации. Сам список традиционно представляют раз в году с 1990-го. Множество независимых экспертов сферы мод выбирают 100 наиболее красивых женских лиц. Главой самого первого рейтинга была выбрана Мишель Пфайффер. После этого победительницами становились многие суперзвёзды. В конце прошлого десятилетия к расчётам начали добавлять данные из соцсетей.
Нововведение привело к тому, что высокие позиции начали занимать люди, которые достаточно редко появляются на ТВ. Появились победительницы из азиатских стран. Некоторых из лауреаток не видел практически никто из США и Европы.
О самой неожиданной участнице рейтинга нет почти никакой информации. Сам список традиционно представляют раз в году с 1990-го. Множество независимых экспертов сферы мод выбирают 100 наиболее красивых женских лиц. Главой самого первого рейтинга была выбрана Мишель Пфайффер. После этого победительницами становились многие суперзвёзды. В конце прошлого десятилетия к расчётам начали добавлять данные из соцсетей.
Нововведение привело к тому, что высокие позиции начали занимать люди, которые достаточно редко появляются на ТВ. Появились победительницы из азиатских стран. Некоторых из лауреаток не видел практически никто из США и Европы.
Автор: Валерий Антонов