В Самаре устроивший ДТП с 5 авто водитель Gelandewagen сбежал с места инцидента
Сегодня утром, 29 декабря, произошло ДТП с участием 5 авто. Устроивший аварию водитель иномарки Gelandewagen сбежал с места инцидента.
По сообщению ГУ МВД по Самарской области, водитель указанной марки машины осуществлял движение по ул. Солнечная и направлялся в сторону ул. Демократическая. В какой-то момент мужчина не сумел соблюсти безопасное расстояние с идущим впереди его авто Peugeot и протаранил машину, которая, в свою очередь, врезалась в ехавшие впереди Nissan и Kia, а те – во встречную ещё одну Kia.
После описанных событий автоводитель Gelandewagen бросил свою машину, скрывшись с места дорожного инцидента. Иномарка была эвакуирована на спецстоянку. В результате ДТП с 5 машинами серьёзно травмировалась 32-летняя владелица Peugeot, которая на данный момент находится в больнице.
Очевидцы аварии поделились фотоснимками в соцсети в паблике «ДТП Самара».
Ранее в Самаре на полном ходу загорелся микроавтобус.
По сообщению ГУ МВД по Самарской области, водитель указанной марки машины осуществлял движение по ул. Солнечная и направлялся в сторону ул. Демократическая. В какой-то момент мужчина не сумел соблюсти безопасное расстояние с идущим впереди его авто Peugeot и протаранил машину, которая, в свою очередь, врезалась в ехавшие впереди Nissan и Kia, а те – во встречную ещё одну Kia.
После описанных событий автоводитель Gelandewagen бросил свою машину, скрывшись с места дорожного инцидента. Иномарка была эвакуирована на спецстоянку. В результате ДТП с 5 машинами серьёзно травмировалась 32-летняя владелица Peugeot, которая на данный момент находится в больнице.
Очевидцы аварии поделились фотоснимками в соцсети в паблике «ДТП Самара».
Ранее в Самаре на полном ходу загорелся микроавтобус.
Автор: Воробьева Алина