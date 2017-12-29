Во время свидания перебравшая с алкоголем американка устроила погром в доме ухажера
На территории США во время первого свидания жительница Хьюстона перебрала с алкоголем, устроив в доме своего потенциального ухажера погром. Из-за таких действий 29-летней гражданке пришлось предстать перед судом.
Предварительно, свидание проходило 23 декабря, когда девушка пришла на свидание к адвокату. В ходе общения судебная журналистка переборщила со спиртным, поэтому ее поведение стало агрессивным. В частности, пара сперва приехала домой к мужчине, где он вызвал новой знакомой такси, но та уезжать отказалась, спрятавшись в его доме. Когда адвокат попытался успокоить девушку, та стала срывать со стены произведения искусства, среди них две картины авторства Энди Уорхола, чья стоимость оценивается в 500 тысяч долларов за единицу, также пострадали несколько статуэток по цене порядка 20 тысяч.
Потерпевший житель Хьюстона вызвал на место сотрудников полиции, но к тому времени его гостья уже успела нанести материальный ущерб, оценивается который в 300 тысяч долларов. Сейчас по данному факту продолжается судебное разбирательство.
Предварительно, свидание проходило 23 декабря, когда девушка пришла на свидание к адвокату. В ходе общения судебная журналистка переборщила со спиртным, поэтому ее поведение стало агрессивным. В частности, пара сперва приехала домой к мужчине, где он вызвал новой знакомой такси, но та уезжать отказалась, спрятавшись в его доме. Когда адвокат попытался успокоить девушку, та стала срывать со стены произведения искусства, среди них две картины авторства Энди Уорхола, чья стоимость оценивается в 500 тысяч долларов за единицу, также пострадали несколько статуэток по цене порядка 20 тысяч.
Потерпевший житель Хьюстона вызвал на место сотрудников полиции, но к тому времени его гостья уже успела нанести материальный ущерб, оценивается который в 300 тысяч долларов. Сейчас по данному факту продолжается судебное разбирательство.
Автор: Марина Вебер