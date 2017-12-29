В Сети набирает популярность видео знакомства итальянки 85 лет и умной колонки от Google
Итальянка возрастом 85 лет впервые увидела «умную колонку», выпущенную Google. Пожилая женщина попыталась поговорить с ней. Разговор пошел в неожиданном направлении из-за того, что искусственный интеллект не смог разобрать команды. Родственники записали процесс на видео и опубликовали на YouTube, после чего оно стало быстро набирать популярность в Сети.
Возможно, из-за акцента фраза «О’кей, Гугл» превратилась в «О’кей, ку-ку». Колонка отказывалась выполнять просьбы собеседницы. После того, как продукт интернет-гиганта все же начала работать, женщина заявила, что ей немного страшно, а возможность получить ответ от инструмента показался ей магией.
«Умные колонки» все еще не получили широкого признания со стороны участников рынка. Часть потребителей считают их полезным инструментом, а другие - неоправданно дорогим устройством.
Возможно, из-за акцента фраза «О’кей, Гугл» превратилась в «О’кей, ку-ку». Колонка отказывалась выполнять просьбы собеседницы. После того, как продукт интернет-гиганта все же начала работать, женщина заявила, что ей немного страшно, а возможность получить ответ от инструмента показался ей магией.
«Умные колонки» все еще не получили широкого признания со стороны участников рынка. Часть потребителей считают их полезным инструментом, а другие - неоправданно дорогим устройством.
Автор: Валерий Антонов