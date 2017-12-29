Взлом кардиостимулятора вошел в рейтинг самых пугающих новостей о технологиях
Уходящий год запомнился выходом отличных технологичных устройств, но некоторые из них повергли человечество в шок. Эксперты изучили все новости и составили рейтинг самых страшных. Первое место досталось сообщению о кардиостимуляторах.
Хакеры могут в любой момент взломать кардиостимуляторы и управлять ими дистанционно. 465 тыс. человек оказались под угрозой, но выявленной уязвимостью киберпреступники не воспользовались.
На втором месте расположилась новость об «умной» колонке, самостоятельно позвонившей в полицию во время семейной ссоры. Наряд, прибывший по вызову, неправильно обрисовал ситуацию, обезвредив главу семейства.
Боязнь поголовного чипирования, возникшая после сообщения о добровольном вживлении датчиков 50 сотрудникам Three Square Market, занимает третье место. Далее по списку сбор данных о пользователях соцсетей. Сервис знакомств Тиндер по запросу может прислать на человека целое досье из 800 страниц. Пятое место занимает намерение московской полиции внедрить в камеры систему распознавания лиц FindFace. Россияне испугались, что за их действиями начнут следить непрерывно.
В список также попали сообщения о порабощении мира роботами, технике, прогоняющей с улиц бездомных, реалистичных секс-куклах, технологии, скрывающей от людей негативные посты, использовании человеческого тела для майнинга.
Хакеры могут в любой момент взломать кардиостимуляторы и управлять ими дистанционно. 465 тыс. человек оказались под угрозой, но выявленной уязвимостью киберпреступники не воспользовались.
На втором месте расположилась новость об «умной» колонке, самостоятельно позвонившей в полицию во время семейной ссоры. Наряд, прибывший по вызову, неправильно обрисовал ситуацию, обезвредив главу семейства.
Боязнь поголовного чипирования, возникшая после сообщения о добровольном вживлении датчиков 50 сотрудникам Three Square Market, занимает третье место. Далее по списку сбор данных о пользователях соцсетей. Сервис знакомств Тиндер по запросу может прислать на человека целое досье из 800 страниц. Пятое место занимает намерение московской полиции внедрить в камеры систему распознавания лиц FindFace. Россияне испугались, что за их действиями начнут следить непрерывно.
В список также попали сообщения о порабощении мира роботами, технике, прогоняющей с улиц бездомных, реалистичных секс-куклах, технологии, скрывающей от людей негативные посты, использовании человеческого тела для майнинга.
Автор: Джанабилова Татьяна П