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exclusive / Технологии

Взлом кардиостимулятора вошел в рейтинг самых пугающих новостей о технологиях
Уходящий год запомнился выходом отличных технологичных устройств, но некоторые из них повергли человечество в шок. Эксперты изучили все новости и составили рейтинг самых страшных. Первое место досталось сообщению о кардиостимуляторах.

Взлом кардиостимулятора вошел в рейтинг самых пугающих новостей о технологиях


Хакеры могут в любой момент взломать кардиостимуляторы и управлять ими дистанционно. 465 тыс. человек оказались под угрозой, но выявленной уязвимостью киберпреступники не воспользовались.

На втором месте расположилась новость об «умной» колонке, самостоятельно позвонившей в полицию во время семейной ссоры. Наряд, прибывший по вызову, неправильно обрисовал ситуацию, обезвредив главу семейства.

Боязнь поголовного чипирования, возникшая после сообщения о добровольном вживлении датчиков 50 сотрудникам Three Square Market, занимает третье место. Далее по списку сбор данных о пользователях соцсетей. Сервис знакомств Тиндер по запросу может прислать на человека целое досье из 800 страниц. Пятое место занимает намерение московской полиции внедрить в камеры систему распознавания лиц FindFace. Россияне испугались, что за их действиями начнут следить непрерывно.

В список также попали сообщения о порабощении мира роботами, технике, прогоняющей с улиц бездомных, реалистичных секс-куклах, технологии, скрывающей от людей негативные посты, использовании человеческого тела для майнинга.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:00
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