Парад Победы стал самой рейтинговой программой на ТВ в 2017 году

Первое место по аудитории занял Парад Победы, который транслировался почти по всем телевизионным каналам. Это означает, что проход военной техники по Красной площади посмотрели примерно 20 миллионов человек. Примечательно, что доля трансляции на «Первом канале» 9 мая составила более 65 процентов. Кроме того, благодаря параду почти такие же рейтинги получили и новости сразу после трансляции. Им досталось второе место по количеству зрителей. На третьей позиции годового списка самых популярных программ оказался фильм о Владимире Путине. Четырехчасовой выпуск программы «Интервью с президентом» смог собрать у экранов более 15 миллионов человек одновременно. Также в перечне имеются парад ко Дню Военно-морского флота и несколько других эфиров.Также стоит вспомнить о трансляции фильмов на телевидении. На четвертом месте оказалась картина «Экипаж» с Владимиром Машковым и Данилой Козловским в главных ролях. Примечательно, что телевидение приобрело ленту всего через полгода после завершения проката, в котором она также собрала достаточно крупную сумму. На втором месте оказалась классическая картина «Москва слезам не верит», которую показывал «Первый канал» в начале мая. Тогда у экранов телевизоров собралось более 10 миллионов человек. Также отличилась и «Россия 1» с фильмом «Екатерина», роль в котором исполнила Марина Александрова. Среди популярных сериалов отличились «Красные горы» и «Тайны следствия».Музыкальное шоу «Голос» немного сдало позиции в шестом сезоне. В 2016-м этот конкурс занимал 8-е место с рейтингом в 8,2 процента. В текущем году он снизился сразу на несколько позиций. Примечательно, что довольно хорошие результаты продемонстрировала и программа «Дом-2», увеличившая рейтинг примерно на 12 процентов по сравнению с минувшим годом. Детское шоу «Первого канала» «Лучше всех!» тоже показало высокие результаты. Его финал посмотрело более 12 миллионов человек. Ведущий Максим Галкин в своем интервью пошутил, что причиной данной тенденции стало название программы. В шоу имеются все качества, привлекающие зрителей. В нем все болеют за того или иного участника, старающегося развлечь судей. Кроме того, дети всегда делали шоу зрелищным и интересным, ввиду чего оно смогло заработать такие высокие рейтинги.Проект канала «Россия 1» «Удивительные люди» в прошлом году разместился в годовом рейтинге как раз между «Лучше всех!» и «Голос-Дети». В текущем году он сильно сбавил свои позиции, оказавшись в последней тридцатке. Новостные программы также снизили рейтинги. В ходе социологического опроса удалось установить, что люди стали реже их смотреть из-за большого количества социальной рекламы и пропаганды. «Время» («Первый») возглавляло недельные рейтинги 11 раз, а показатели лучшего выпуска составили 7,4 процента от общей аудитории телевидения. «Вести» на канале «Россия 1» имеют примерно такие же результаты, однако немного уступают конкурентам. Все остальные новостные программы не пользовались большой популярностью среди телезрителей.Что касается различных ток-шоу, то главным событием года, безусловно, стал переход Андрея Малахова с «Первого» на «Россию 1», который случился в августе. По словам ведущего, он не может разглашать точные причины своего решения, однако сделал осознанный выбор. О правильности его действий свидетельствуют и резко снизившиеся рейтинги программы «Пусть говорят». Примечательно, что еще в начале года шоу было на первых строчках всех рейтингов после инцидента с Дианой Шурыгиной.Среди западных картин самый большой рейтинг получила трансляция «Терминатора 2». Она собрала у экранов более 16 миллионов человек. Кроме того, почти такие же результаты получил и ее повтор. В сегменте сериалов лидером стал «Шерлок», вызвавший скандал между «Первым каналом» и авторами. В январе должна была выйти заключительная серия сезона, однако она оказалась в интернете на русском языке раньше премьеры. Создатели обвинили «Первый канал» в намеренном срыве рейтингов, ввиду чего расторгли сделку о сотрудничестве. Вторая строчка досталась всеми любимому «Доктору Хаусу», который снова начали транслировать на «России 1». Еще в 2015 году именно он был лидером всех рейтингов, так как телезрители ожидали завершения не только последнего сезона, но и всей истории. В интернете среди сериалов лидерами остаются «Игра престолов» и «Очень странные дела». Последнее шоу, являющееся собственностью студии Netflix, пока не попало на телевидение, однако его трансляцию не исключает «Первый канал».