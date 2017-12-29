HTC и Motorola заявили, что не снижают производительность старых смартфонов
Компании HTC и Motorola утверждают, что не осуществляют замедление производительности своих старых смартфонов из-за изношенности аккумулятора. Такой вопрос поступил к иностранным брендам после инцидента с участием Apple.
Накануне издание The Verge обратилось к ряду крупных производителей смартфонов, чтобы узнать от них, замедляют ли они работу своих старых устройств. В HTC и Motorola решительно отрицают использование такой практики, пока представители японского бренда Sony обещают дать конкретный ответ после окончания праздников. В Samsung пока не могут комментировать ситуацию, поскольку занимаются изучением данной ситуации. Кроме того, аналогичный вопрос прозвучал в адрес Google и LG, но пока ответа от этих компаний не последовало.
На прошлой неделе разразился скандал с участием Apple, когда многие пользователи стали жаловаться, что после обновления старые модели iPhone начинают работать несколько медленнее. Позднее в фирме подтвердили, что умышленно замедляли производительность устройств. В связи с этой ситуацией в отношении бренда подали множество исков.
Накануне издание The Verge обратилось к ряду крупных производителей смартфонов, чтобы узнать от них, замедляют ли они работу своих старых устройств. В HTC и Motorola решительно отрицают использование такой практики, пока представители японского бренда Sony обещают дать конкретный ответ после окончания праздников. В Samsung пока не могут комментировать ситуацию, поскольку занимаются изучением данной ситуации. Кроме того, аналогичный вопрос прозвучал в адрес Google и LG, но пока ответа от этих компаний не последовало.
На прошлой неделе разразился скандал с участием Apple, когда многие пользователи стали жаловаться, что после обновления старые модели iPhone начинают работать несколько медленнее. Позднее в фирме подтвердили, что умышленно замедляли производительность устройств. В связи с этой ситуацией в отношении бренда подали множество исков.
Автор: Марина Вебер