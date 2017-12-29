Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз
Космонавты на МКС могут встретить Новый год 15 раз. Соответствующее заявление сделали работники Центра управления полетами.
«В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш встреча Нового года астронавтами на МКС первый раз состоится 31 декабря в 16:26 МСК. При совершении космического полёта станция сможет пересечь часовые пояса 15 раз, после того, как в них уже наступит праздник», — уточняется в сообщении.
Они окажутся в подобной ситуации при полете над Австралией, Токио, Южной частью Атлантики, Бразилией, Вашингтоном. Завершающее празднование экипажем может состояться над акваторией Тихого океана у Новой Зеландии. На сегодня борт МКС ведет работу с 54-й интернациональной экспедицией.
«В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш встреча Нового года астронавтами на МКС первый раз состоится 31 декабря в 16:26 МСК. При совершении космического полёта станция сможет пересечь часовые пояса 15 раз, после того, как в них уже наступит праздник», — уточняется в сообщении.
Они окажутся в подобной ситуации при полете над Австралией, Токио, Южной частью Атлантики, Бразилией, Вашингтоном. Завершающее празднование экипажем может состояться над акваторией Тихого океана у Новой Зеландии. На сегодня борт МКС ведет работу с 54-й интернациональной экспедицией.
Автор: Валерий Антонов