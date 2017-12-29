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Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз
Космонавты на МКС могут встретить Новый год 15 раз. Соответствующее заявление сделали работники Центра управления полетами.

Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз


«В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш встреча Нового года астронавтами на МКС первый раз состоится 31 декабря в 16:26 МСК. При совершении космического полёта станция сможет пересечь часовые пояса 15 раз, после того, как в них уже наступит праздник», — уточняется в сообщении.

Они окажутся в подобной ситуации при полете над Австралией, Токио, Южной частью Атлантики, Бразилией, Вашингтоном. Завершающее празднование экипажем может состояться над акваторией Тихого океана у Новой Зеландии. На сегодня борт МКС ведет работу с 54-й интернациональной экспедицией.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:38
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