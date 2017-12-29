Отношения с Вашингтоном в Кремле назвали разочарованием года
Отношения с Вашингтоном, а также состояние достигнутых в Минске договоренностей по Украине в Кремле назвали главными разочарованиями 2017 года. Соответствующее заявление в пятницу прозвучало от Дмитрия Пескова.
Отвечая на вопросы о том, можно ли назвать взаимодействие Москвы и Вашингтона в 2017 года разочарованием, Дмитрий Песков ответил: “Вполне возможно”. Кроме того, пресс-секретарь рассказал о неудовлетворенности Кремля состоянием минских договоренностей. “Вам известна наша позиция, причины, по которым мы буксуем, и по чьей вине и в связи с чьим нежеланием”, — коротко прокомментировал затронутую тему Песков.
При этом представитель Кремля не смог с такой же точностью и уверенностью выделить ключевые достижения уходящего года. В частности, за 2017 положительные сдвиги наблюдались в сфере экономики, рекордно низким за последние несколько лет оказался уровень инфляции, также ряд инициатив удалось успешно реализовать в социальной сфере. “Список этот очень большой, и работа проделана очень напряженная и эффективная”, — заключил пресс-секретарь президента.
Отвечая на вопросы о том, можно ли назвать взаимодействие Москвы и Вашингтона в 2017 года разочарованием, Дмитрий Песков ответил: “Вполне возможно”. Кроме того, пресс-секретарь рассказал о неудовлетворенности Кремля состоянием минских договоренностей. “Вам известна наша позиция, причины, по которым мы буксуем, и по чьей вине и в связи с чьим нежеланием”, — коротко прокомментировал затронутую тему Песков.
При этом представитель Кремля не смог с такой же точностью и уверенностью выделить ключевые достижения уходящего года. В частности, за 2017 положительные сдвиги наблюдались в сфере экономики, рекордно низким за последние несколько лет оказался уровень инфляции, также ряд инициатив удалось успешно реализовать в социальной сфере. “Список этот очень большой, и работа проделана очень напряженная и эффективная”, — заключил пресс-секретарь президента.
Автор: Марина Вебер