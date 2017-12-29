Япония планирует приобрести американские истребители F-35
Япония раздумывает над возможностью приобретения значительного количества американских истребителей V поколения F-35. В военно-воздушных силах государства считают, что указанный тип воздушного судна как нельзя лучше подходит для сопровождения авианосца.
Около 7 лет назад Япония сообщила о намерении приобрести 42 истребителя F-35А. Несмотря на то, что IX статья конституции государства, принятая в послевоенные годы, запрещает стране применять авианосцы и поддерживать наступательные военные действия, у военно-морских сил Японии имеется квартет вертолётоносцев, довольно схожих с небольших размеров авианосцами, выполняющими аналогичные функции. Представители государства утверждают, что вертолётоносцы носят единственный характер – оборонительный, поскольку их не оборудуют военными самолётами, которые предназначаются для бомбардирования или штурмовки. Данная японская разновидность авианосцев имеет вместительность 14 военных вертолётов.
По заявлению министра обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра, которое он сделал в ходе одной из пресс-конференций, Япония собирается на регулярной основе пересматривать обороноспособность государства с различных точек зрения. В ответ на вопрос о том, собирается ли Япония модифицировать вертолётоносцы под оснащение военными самолётами, представитель зарубежного ведомства заявил о нерассматривании на данный момент такой возможности.
Ранее сообщалось о планах Японии усилить систему по наблюдению за солнечными вспышками.
Около 7 лет назад Япония сообщила о намерении приобрести 42 истребителя F-35А. Несмотря на то, что IX статья конституции государства, принятая в послевоенные годы, запрещает стране применять авианосцы и поддерживать наступательные военные действия, у военно-морских сил Японии имеется квартет вертолётоносцев, довольно схожих с небольших размеров авианосцами, выполняющими аналогичные функции. Представители государства утверждают, что вертолётоносцы носят единственный характер – оборонительный, поскольку их не оборудуют военными самолётами, которые предназначаются для бомбардирования или штурмовки. Данная японская разновидность авианосцев имеет вместительность 14 военных вертолётов.
По заявлению министра обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра, которое он сделал в ходе одной из пресс-конференций, Япония собирается на регулярной основе пересматривать обороноспособность государства с различных точек зрения. В ответ на вопрос о том, собирается ли Япония модифицировать вертолётоносцы под оснащение военными самолётами, представитель зарубежного ведомства заявил о нерассматривании на данный момент такой возможности.
Ранее сообщалось о планах Японии усилить систему по наблюдению за солнечными вспышками.
Автор: Воробьева Алина