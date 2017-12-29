Эвелина Бледанс предложила подписчикам купить у неё деньги нового образца
Эвелина Бледанс на странице своего аккаунта Instagram опубликовала видео с предложением купить новые деньги. На записи она показала банкноты нового образца номиналом 200 и 2000 рублей.
«Барыга “Б”. А кто посчитает, сколько раз я сказала “новые деньги” получит... видимо, “новые деньги”», - отметила она в комментарии к посту.
Пользователи быстро посчитали количество произношений указанной фразы, но прямое согласие на покупку ни один из них не дал. В одном из комментариев подчеркивается, что банкноты уже вошли в оборот, поэтому переплачивать за них не имеет смысла.
«Барыга “Б”. А кто посчитает, сколько раз я сказала “новые деньги” получит... видимо, “новые деньги”», - отметила она в комментарии к посту.
Пользователи быстро посчитали количество произношений указанной фразы, но прямое согласие на покупку ни один из них не дал. В одном из комментариев подчеркивается, что банкноты уже вошли в оборот, поэтому переплачивать за них не имеет смысла.
Автор: Валерий Антонов