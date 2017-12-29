Ученые NASA научились идентифицировать микробов на борту МКС
Ученые NASA, вошедшие в группу Genes в Space-3, научились идентифицировать микробов на борту МКС, не отправляя их на Землю. Результаты исследования появились в профильном издании.
Микробиологи Пегги Уитсон и Сара Уоллес разбили эксперимент на несколько этапов: сбор образцов, амплификация, секвенирование, идентификация. Через две недели выращенные на бактериях клетки поместили в пробирки. Раньше в космосе такой опыт не проводили.
Ученые считают, что их открытие позволит лечить космонавтов в реальном времени и идентифицировать ДНК живых организмов, найденных в образцах грунта с других планет. Материалы не нужно будет передавать на Землю и подвергать опасности человечество.
Ранее NASA пообещало создать цветные облака.
Микробиологи Пегги Уитсон и Сара Уоллес разбили эксперимент на несколько этапов: сбор образцов, амплификация, секвенирование, идентификация. Через две недели выращенные на бактериях клетки поместили в пробирки. Раньше в космосе такой опыт не проводили.
Ученые считают, что их открытие позволит лечить космонавтов в реальном времени и идентифицировать ДНК живых организмов, найденных в образцах грунта с других планет. Материалы не нужно будет передавать на Землю и подвергать опасности человечество.
Ранее NASA пообещало создать цветные облака.
Автор: Джанабилова Татьяна П