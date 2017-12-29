Ученые: Доброта и активность помогут обеспечить счастливую жизнь в 2018 году
Ученые составили перечень вещей, благодаря которым в 2018 году можно обеспечить себе счастливую и здоровую жизнь. Эксперты отмечают, что доброта и активность играют одни из главных ролей.
Так, еще в начале 2017 ученые из Канады, представляющие Университет Британской Колумбии, выяснили, что после активных тренировок у женщин улучшается восприятие собственного тела. Кроме того, регулярные занятия и упражнения помогают справляться со стрессом и депрессивным настроением. Не менее важен здоровый и полноценный сон, способный улучшить не только физическое, но и психологическое состояние. Воздействовать на самочувствие и настроение в силах то, что человек ест, поэтому ученые призывают придерживаться “счастливой” диеты. Так, наличие в рационе фруктов и овощей уже спустя две недели даст положительный результат.
В 2018 году специалисты рекомендуют почаще выбираться на природу и наслаждаться ею, что позволит очистить сознание и расслабиться. Также важно быть добрым по отношению к другим и себе самому.
Так, еще в начале 2017 ученые из Канады, представляющие Университет Британской Колумбии, выяснили, что после активных тренировок у женщин улучшается восприятие собственного тела. Кроме того, регулярные занятия и упражнения помогают справляться со стрессом и депрессивным настроением. Не менее важен здоровый и полноценный сон, способный улучшить не только физическое, но и психологическое состояние. Воздействовать на самочувствие и настроение в силах то, что человек ест, поэтому ученые призывают придерживаться “счастливой” диеты. Так, наличие в рационе фруктов и овощей уже спустя две недели даст положительный результат.
В 2018 году специалисты рекомендуют почаще выбираться на природу и наслаждаться ею, что позволит очистить сознание и расслабиться. Также важно быть добрым по отношению к другим и себе самому.
Автор: Марина Вебер