Марат Башаров станет опекуном для двух детей-беженцев из Сирии
Актер Марат Башаров станет опекуном для двух детей-беженцев, проживавших в Сирии. 7-летняя Асма и 5-летний Ахмад дожидаются завершения оформления документов в Ливане, в палаточном лагере для беженцев в Бекаа.
«Марат Башаров согласился на попечительство, заключающееся в ежемесячных перечислениях определенной суммы на покупку необходимых вещей и продуктов семьям малышей. Родственников у ребят много: у Асмы – пятеро сестер и братьев, у Ахмада – шестеро», - рассказал муфтий Ильдар Аляутдинов.
В январе российская делегация прибудет в Ливан, чтобы познакомиться и пообщаться с детьми и завершить процедуру оформления попечительства. Башаров считает, что не может оставаться в стороне и должен исполнить свой долг.
Ранее Башаров рассказал, как воспитывает сына.
«Марат Башаров согласился на попечительство, заключающееся в ежемесячных перечислениях определенной суммы на покупку необходимых вещей и продуктов семьям малышей. Родственников у ребят много: у Асмы – пятеро сестер и братьев, у Ахмада – шестеро», - рассказал муфтий Ильдар Аляутдинов.
В январе российская делегация прибудет в Ливан, чтобы познакомиться и пообщаться с детьми и завершить процедуру оформления попечительства. Башаров считает, что не может оставаться в стороне и должен исполнить свой долг.
Ранее Башаров рассказал, как воспитывает сына.
Автор: Джанабилова Татьяна П