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exclusive / Общество

В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за отказ испечь им торт
В США суд обязал владельцев одной из булочных выплатить лесбийской паре денежную компенсацию в размере $135 тысяч за отказ испечь ей торт. Конфликтная ситуация имела место в 2013 году в штате Орегон.

В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за отказ испечь им торт

На веб-ресурсе правительства указанного штата уточняется, что хозяева булочной уже выплатили штраф, присуждённый в качестве компенсации за моральный ущерб, который якобы получили представительницы нетрадиционной сексуальной ориентации в результате отказа в обслуживании, но на текущий момент денежные средства заморожены, так как ещё не окончен срок подачи апелляции. Сами пекари пока не решили, стоит ли им обжаловать приговор, так как штат Орегон строго защищает права лесбиянок и геев на законодательном уровне.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о жителе Канады, который на протяжении 47 лет не решается открыть подарок от бросившей его тогда возлюбленной.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 00:00
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