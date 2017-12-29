В метро Петербурга эксгибиционист напал на детей
В метро на территории Санкт-Петербурга эксгибиционист напал на детей. По данным местных массмедиа, инцидент имел место на красной линии подземки Северной столицы.
О происшествии рассказала 28-летняя жительница Петербурга, которая вместе с двумя детьми отправилась в метро, чтобы проехать несколько станций. Сам инцидент имел место на “Политехнической”, когда дверь вагона почти закрылась. Неожиданно перед женщиной и ее отпрысками появился неизвестный мужчина, который резко снял с себя штаны и выставил напоказ интимные части своего тела. Такое “представление” продолжалось до станции “Академическая”, после чего злоумышленник вновь оделся и поспешно покинул поезд.
Жительница Петербурга с детьми тоже оставила вагон, чтобы обратиться в органы правопорядка и сообщить о происшествии в метро. На вид подозреваемому порядка 40 лет, он имел русые волосы, а одет был в темного цвета куртку и джинсы. Сейчас полиция Северной столицы занимается поисками предполагаемого злоумышленника, после чего будет приниматься процессуальное решение.
О происшествии рассказала 28-летняя жительница Петербурга, которая вместе с двумя детьми отправилась в метро, чтобы проехать несколько станций. Сам инцидент имел место на “Политехнической”, когда дверь вагона почти закрылась. Неожиданно перед женщиной и ее отпрысками появился неизвестный мужчина, который резко снял с себя штаны и выставил напоказ интимные части своего тела. Такое “представление” продолжалось до станции “Академическая”, после чего злоумышленник вновь оделся и поспешно покинул поезд.
Жительница Петербурга с детьми тоже оставила вагон, чтобы обратиться в органы правопорядка и сообщить о происшествии в метро. На вид подозреваемому порядка 40 лет, он имел русые волосы, а одет был в темного цвета куртку и джинсы. Сейчас полиция Северной столицы занимается поисками предполагаемого злоумышленника, после чего будет приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер