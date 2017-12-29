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В галактическом гало ученые нашли звезду-рекордсменку
Ученые из Университета Ла-Лагуна (Испания) нашли в галактическом гало звезду-рекордсменку J0815+4729 с низкой металличностью, указывающую на ее солидный возраст. Результаты исследований предоставлены изданием arXiv.

В галактическом гало ученые нашли звезду-рекордсменку


Ученый Дэвид Агуадо собрал и изучил данные небесных обзоров LAMOST, BOSS, SEGUE. Из миллионов кандидатов он выделил около сотни с самыми низкометаллическими показателями. За оставшимися звездами эксперт наблюдал через телескоп GTC, расположенный на Канарских островах.

На периферии Млечного пути, в 32,6 тыс. световых лет от Земли, ученый обнаружил карликовую звезду. Данная область состоит из темной материи, редких звезд, разреженного газа и называется галактическое гало. Температура на объекте с металличностью не меньше 5,8 приближена к 6215 градусам по Кельвину.

Ранее ученые рассказали о возмущении NGC 1132.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 22:40
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