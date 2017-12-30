Певец Данко: Не каждый мужчина сможет ужиться с Ольгой Бузовой
С Ольгой Бузовой сможет ужиться не каждый мужчина. О характере ведущей и ее отношениях с экс-супругом Дмитрием Тарасовым рассказал певец Данко.
Футболист Дмитрий Тарасов оказался порядочным человеком, который всегда готов помочь ближним. На пике популярности спортсмен устраивал молодую жену, но с потерей славы и источника дохода все изменилось. Бузова отгородилась от бывшего мужа каменной стеной и даже наняла охранников.
Данко познакомился с Тарасовым на мероприятии, организованном благотворительным фондом. Футболист, узнав о болезни дочери исполнителя, сразу оплатил терапию и реабилитацию. Спортсмен давно помогает людям и спас много жизней.
Ранее сообщалось, что Данко изменял беременной девушке.
Футболист Дмитрий Тарасов оказался порядочным человеком, который всегда готов помочь ближним. На пике популярности спортсмен устраивал молодую жену, но с потерей славы и источника дохода все изменилось. Бузова отгородилась от бывшего мужа каменной стеной и даже наняла охранников.
Данко познакомился с Тарасовым на мероприятии, организованном благотворительным фондом. Футболист, узнав о болезни дочери исполнителя, сразу оплатил терапию и реабилитацию. Спортсмен давно помогает людям и спас много жизней.
Ранее сообщалось, что Данко изменял беременной девушке.
Автор: Джанабилова Татьяна П