Шурыгина анонсировала запуск собственного Telegram-канала
Диана Шурыгина официально анонсировала запуск собственного приватного Telegram-канала. По словам скандальной звезды, подписчики увидят там много интересных и эксклюзивных вещей.
Как уточнила Шурыгина в видеообращении к поклонникам, ей поступало множество просьб о том, чтобы она открыла в Telegram собственный канал для подписчиков. Там девушка обещает публиковать ответы на адресованные вопросы, а также развеивать мифы и слухи о ее персоне. Кроме того, пользователи мессенджера смогут первыми получать эксклюзивные фото. Пообещала Шурыгина периодически раздавать советы, например о том, как успешно выйти замуж в 18 лет.
Как только Telegram-канал Дианы Шурыгиной будет насчитывать не менее 3 тысяч фолловеров, девушка начнет проводить там разнообразные конкурсы, в рамках которых у поклонников звезды “Пусть говорят” появится возможность выиграть 2 тысячи рублей, а также некоторые другие призы.
Ранее пользователи Сети сумели разглядеть сходство между Дианой Шурыгиной и актрисой фильмов для взрослых.
Как уточнила Шурыгина в видеообращении к поклонникам, ей поступало множество просьб о том, чтобы она открыла в Telegram собственный канал для подписчиков. Там девушка обещает публиковать ответы на адресованные вопросы, а также развеивать мифы и слухи о ее персоне. Кроме того, пользователи мессенджера смогут первыми получать эксклюзивные фото. Пообещала Шурыгина периодически раздавать советы, например о том, как успешно выйти замуж в 18 лет.
Как только Telegram-канал Дианы Шурыгиной будет насчитывать не менее 3 тысяч фолловеров, девушка начнет проводить там разнообразные конкурсы, в рамках которых у поклонников звезды “Пусть говорят” появится возможность выиграть 2 тысячи рублей, а также некоторые другие призы.
Ранее пользователи Сети сумели разглядеть сходство между Дианой Шурыгиной и актрисой фильмов для взрослых.
Автор: Марина Вебер