Юлия Барановская с сыном побывали на премьере фильма "Ёлки-6"
Юлия Барановская с сыном Артемом побывали на премьере фильма "Ёлки-6". Соответствующий пост писательница разместила в микроблоге Instagram.
Барановская показала фанатам фотографию, на которой стоит в обнимку с сыном около огромного "елочного шара" с изображением главных героев новых "Ёлок". Для выхода в свет телеведущая выбрала простой и удобный наряд - черные джинсы и удлиненную тунику в клетку свободного кроя.
"Появился перерыв, поэтому отправились с сыном в кино за новогодним настроением. Фильм смешной и жизненный. Некоторые моменты получились эмоциональными, например, про мальчика, ищущего маму. Актеры - огонь", - написала Барановская.
Пользователи согласились с рецензией Барановской, а многие поспешили лично убедиться в ее словах и отправились в кино.
Ранее Барановская показала трогательный танец с сыном.
Барановская показала фанатам фотографию, на которой стоит в обнимку с сыном около огромного "елочного шара" с изображением главных героев новых "Ёлок". Для выхода в свет телеведущая выбрала простой и удобный наряд - черные джинсы и удлиненную тунику в клетку свободного кроя.
"Появился перерыв, поэтому отправились с сыном в кино за новогодним настроением. Фильм смешной и жизненный. Некоторые моменты получились эмоциональными, например, про мальчика, ищущего маму. Актеры - огонь", - написала Барановская.
Пользователи согласились с рецензией Барановской, а многие поспешили лично убедиться в ее словах и отправились в кино.
Ранее Барановская показала трогательный танец с сыном.
Автор: Джанабилова Татьяна П