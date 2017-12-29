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Две школьницы из Челябинска получили лыжи после письма Владимиру Путину
Две школьницы 14 и 12 лет из Челябинска получили от Владимира Путина в подарок по паре лыж. Спортинвентарь девочкам пришёл после того, как они написали президенту РФ письмо.

Две школьницы из Челябинска получили лыжи после письма Владимиру Путину


В нём воспитанницы учебного заведения обратились к лидеру государства с просьбой о лыжах, так как они были заветным желанием школьниц. Ответ на письмо пришёл из администрации Владимира Путина. Подарок девочкам вручили представители регионального Министерства соцотношений. Юные жительницы Челябинска во время получения презента от главы государства отметили, что очень ему благодарны.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о девочке из Брянской области, получившей от Владимира Путина породистого щенка, и о мальчике из Приморья, которому руководитель страны вручил ПК.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 15:38
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